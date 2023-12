Pronostic Anderlecht Genk : Analyse, cotes et prono du match de Pro League

Anderlecht meilleur que Genk dans un match ouvert ?

Second et à la poursuite du leader de l’USG, Anderlecht ne laisse que très peu de points en route, mais accuse quand même un retard de 8 points. Les locaux restent sur une belle série de 9 matchs sans défaite, mais ont laissé filer de précieux points dernièrement contre le Standard (2-2) et Antwerp (1-1). Plus le droit à l’erreur maintenant, et c’est l’occasion de distancer encore Genk, un concurrent pour l’Europe. Pour ce choc, l’équipe sera quasiment au complet, puisque seuls les deux joueurs peu influents Hazard et Lonwijk seront sur le flanc. En attaque vont débuter les deux joueurs les plus prolifiques de cette équipe, Dolberg (ex-Nice, 10 buts) et Dreyer (11 buts). L’un d’eux devrait s’illustrer comme lors de quasiment tous les matchs du club cette saison.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, on retrouve une équipe de Genk qui obtient des résultats en dent de scie. Mais attention à cette formation qui reste sur 3 victoires de suite contre Eupen (1-3), Cukaricki (2-0) en C4 et Courtrai (4-0), des équipes largement à sa portée. La marche sera plus haute contre Anderlecht, puisque 4 places et 6 points séparent les deux équipes. Cette équipe de Genk est quasiment au complet également, et la rencontre devrait être spectaculaire entre 2 des 3 meilleures attaques du championnat. Avantage Anderlecht à domicile malgré tout, mais Genk ne se laissera pas faire.

► Le pari « Anderlecht ou nul & +1,5 but » est coté à 1,42 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 184€ (284€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Dreyer ou Dolberg buteur » est coté à 1,58 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 216€ (316€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Anderlecht – Genk :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Anderlecht Genk détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Anderlecht-Standard : les supporters visiteurs interdits jusqu'à la mi-2025