S’abonner au mag
  • Première Ligue
  • J2
  • Saint-Étienne-Lyon (0-2)

Lyon remporte le derby sans forcer contre Saint-Étienne

UL
Partager
178
Lyon remporte le derby sans forcer contre Saint-Étienne

Saint-Étienne 0-2 OL Lyonnes

Buts : Heaps (42e) et Katoto (77e) côté OL 

Encore un derby pour Lyon.

Les supporters lyonnais étant privés de déplacement, il fallait être sur YouTube pour visionner le derby du Rhône. Devant plus de 6 000 spectateurs, les Vertes ont fait le dos rond, ont subi, mais n’ont perdu que de deux buts contre des Fenottes new look, mais ultra dominatrices (0-2). Après deux énormes défaites aux derbys de la saison dernière (0-11 et 0-5), Sainté perd la tête haute au stade Salif-Keita. Les Vertes ont tenu, bien regroupées en bloc devant Alice Pinguet. Bien servie par un super centre signé Selma Bacha, Lindsey Heaps, qui avait touché la barre plus tôt dans la rencontre, a permis aux Lyonnaises d’ouvrir le score, de la tête (0-1, 42e).

Premier but de Katoto avec l’OL

En deuxième mi-temps, une frappe mal repoussée par Pinguet permet à Marie-Antoinette Katoto, à l’affût, de sécuriser la victoire (0-2, 77e). Sans Wendie Renard, l’équipe de Jonatan Giráldez retrouve la première place de la Première Ligue. Les Lyonnaises n’ont pas été plus efficaces, ont baissé de rythme en fin de match, mais un derby, ça se gagne !

Les Vertes sont dernières de Première Ligue.

Première Ligue : les supporters d’OL Lyonnes interdits de déplacement à Saint-Étienne

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui ira le plus loin en Ligue des champions ?

Marseille
Paris
Monaco
Fin Dans 9j
119
70

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!