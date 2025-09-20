Lyon remporte le derby sans forcer contre Saint-Étienne

Saint-Étienne 0-2 OL Lyonnes

Buts : Heaps (42e) et Katoto (77e) côté OL

Encore un derby pour Lyon.

Les supporters lyonnais étant privés de déplacement, il fallait être sur YouTube pour visionner le derby du Rhône. Devant plus de 6 000 spectateurs, les Vertes ont fait le dos rond, ont subi, mais n’ont perdu que de deux buts contre des Fenottes new look, mais ultra dominatrices (0-2). Après deux énormes défaites aux derbys de la saison dernière (0-11 et 0-5), Sainté perd la tête haute au stade Salif-Keita. Les Vertes ont tenu, bien regroupées en bloc devant Alice Pinguet. Bien servie par un super centre signé Selma Bacha, Lindsey Heaps, qui avait touché la barre plus tôt dans la rencontre, a permis aux Lyonnaises d’ouvrir le score, de la tête (0-1, 42e).

Cette fois c'est dedans ! L'ouverture du score de l'ol__lyonnes sur une tête de 𝐋𝐢𝐧𝐝𝐬𝐞𝐲 𝐇𝐞𝐚𝐩𝐬 ! pic.twitter.com/jOuOnJR52a — Arkema Première Ligue (@ArkemaPL) September 20, 2025

Premier but de Katoto avec l’OL

En deuxième mi-temps, une frappe mal repoussée par Pinguet permet à Marie-Antoinette Katoto, à l’affût, de sécuriser la victoire (0-2, 77e). Sans Wendie Renard, l’équipe de Jonatan Giráldez retrouve la première place de la Première Ligue. Les Lyonnaises n’ont pas été plus efficaces, ont baissé de rythme en fin de match, mais un derby, ça se gagne !

Il est là le premier but de Marie-Antoinette Katoto avec l'OL ! ASSE 0-2 OL 🦁 pic.twitter.com/zalf3g86Mf — Arkema Première Ligue (@ArkemaPL) September 20, 2025

Les Vertes sont dernières de Première Ligue.

