  Arkema Première Ligue
  Saint-Étienne-OL Lyonnes

Arkema Première Ligue : les supporters d’OL Lyonnes interdits de déplacement à Saint-Étienne

Arkema Première Ligue : les supporters d&rsquo;OL Lyonnes interdits de déplacement à Saint-Étienne

La préfet de la Loire acte 128.

Ce n’est pas parce que Saint-Étienne est redescendu en Ligue 2 qu’il n’y a pas de derby rhônalpin cette saison. Et il a même lieu ce samedi à 15h30 en Arkema Première Ligue où la section féminine de l’ASSE reçoit l’OL Lyonnes au stade Salif-Keita. Une rencontre qui se disputera sans le moindre supporters des Lyonnaises puisque la préfecture de la Loire a pris un arrêté interdisant leur présence.

Une décision justifiée par le fait que l’équipe masculine de l’ASSE dispute une rencontre de Ligue 2 face à Reims à 20h00 à Geoffroy-Guichard. Et donc qu’il y aura une « présence importante de supporters stéphanois dès 16 heures ». « Dans ce contexte, toute provocation matérialisée par des arrivées de supporters lyonnais aux abords des stades risque d’engendrer des réactions violentes de la part des supporters locaux », indique la préfecture pour justifier son arrêté.

Une décision qui ne passe pas dans les rangs d’OL Lyonnes qui ne pourra pas compter sur sa trentaine de supporters prévus. Dans un communiqué, le club lyonnais a regretté cet arrêté puisqu’il n’y a jamais eu le moindre antécédent entre les deux clubs chez les féminines : « le football féminin écrit sa propre histoire et il est regrettable qu’elle soit associée à des comportements loin des valeurs qu’il véhicule ». 

Heureusement que les deux clubs ne sont pas dans la même division au Hockey sur gazon, sinon les supporters n’auraient pas pu se déplacer.

L’OL Lyonnes, le PSG et le Paris FC connaissent leur programme européen

