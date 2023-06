Eden Hazard : « Cela fait deux ou trois ans que je me repose »

Au bonheur d’Eden.

Six mois après avoir bouclé son dernier match avec la vareuse de la Belgique, Eden Hazard a été honoré comme il se doit par tout le Stade Roi Baudouin ce samedi soir lors de la rencontre entre les Diables Rouges et l’Autriche, soldée par un nul. Ovations, tour du stade en décapotable, haie d’honneur, l’ancien Lillois a été conquis par ces hommages et le raconter au micro de la RTBF : « Cela m’a fait plaisir, c’est beaucoup d’émotion. Cela prouve aussi que j’ai fait pas mal de bonnes choses, ce n’est que du bonheur. »

Celui qui va quitter le Real Madrid le 30 juin prochain a également évoqué son futur : « Regarder un match, je n’aime pas ça. C’est frustrant, on a envie d’aider… mais malheureusement, on ne peut pas. Mon avenir ? Honnêtement, je ne sais pas encore. » Certaines sources l’envoient en MLS, d’autres du côté de Molenbeek, Hazard affirme ne pas encore avoir fait de choix mais assure qu’il va bien continuer à jouer : « Je me sens encore capable d’être footballeur professionnel, mais en même temps, cela fait deux ou trois ans que je me repose. J’ai un peu d’énergie quand même ! »

Pas sûr que Toni Kroos apprécie.

Ligue des nations : tout sauf une sous-compétition