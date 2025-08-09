Eden Hazard sur son Mondial 2018 : « Contre le Brésil et la France, j'étais trop fort »

En toute modestie.

De passage dans le canapé de Zack Nani vendredi soir pour Zack en Roue Libre, Eden Hazard (34 piges, et retraité depuis deux ans) s’est un peu lâché. En plus d’évoquer ses contacts réguliers avec le PSG – qui n’ont néanmoins jamais abouti –, la légende du football belge (126 sélections, 33 buts) s’est aussi livré sur son Mondial 2018 en Russie, qui fut peut-être le sommet de sa carrière : « Ce match-là (le quart de finale contre le Brésil, remporté 2-1, NDLR), et même la demi-finale contre la France (pas besoin de préciser le score), ce sont les deux matchs où je me suis dit… waw, j’étais trop fort. Sans me la raconter, je suis rentré dans le vestiaire et je me suis dit : “T’es trop chaud” (rires). Tu as tous les gens qui viennent et qui te disent : “T’es trop fort”. J’étais avec mon petit frère Thorgan dans le vestiaire, et on kiffait le moment. »

Il a sans doute plus kiffé contre la Seleção que face aux Bleus, quand même.

