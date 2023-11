Eau bénite, sorcellerie, Saturne... L'astrologue de Boca Juniors avertit Fluminense

Les étoiles ont parlé.

Battu lors de ses deux dernières finales, en 2012 et 2018, Boca Juniors vise ce samedi la septième Copa Libertadores de son histoire, au Maracanã, contre Fluminense. L’astrologue de l’équipe argentine, Giorgio Armas, a lui aussi fait le voyage au Brésil pour cet événement. Méfiant quant à l’accueil réservé par les locaux, il a prôné des mesures particulières dans l’hôtel où séjournent les joueurs et le staff. « Nous jouons au Brésil, avec un avantage sportif pour eux, a-t-il noté pour TyC Sports. Il faut arriver avec de l’eau bénite et se protéger dans chaque chambre, faire une croix et prier pendant que nous sommes là. »

Une méthode qui, couplée à l’influence des astres, devrait permettre à Boca de triompher. « Astrologiquement, Boca est meilleur que Fluminense, assure l’expert, mais c’est une équipe qui a fait beaucoup de sorcellerie pour devenir championne. S’ils essaient de faire quelque chose de négatif, cela jouera contre eux parce que nous sommes sur une planète de justice qui est Saturne. »

Les anneaux sont dans le sac.

Pronostic Boca Juniors Fluminense : Analyse, cotes et prono de la finale de Copa Libertadores