Dunkerque écarte Guingamp de la course à la Ligue 1

Dunkerque 1-0 Guingamp

But : Riveira (46e) pour les Nordistes

Le vrai derby du Nord, c’est Calais-Wasquehal de toutes façons.

La route est longue, mais elle commence bien. Dunkerque a nettement dominé Guingamp dans le jeu pour gagner la première longue étape des play-offs d’accession vers la Ligue 1 (1-0). Les Nordistes affronteront Metz en Lorraine ce samedi dans le deuxième barrage, au bout d’une saison déjà réussie. Ils sont à trois matchs d’une montée historique.

Emmenés par une équipe moitié pré-retraitée (Gaëtan Courtet et la défense centrale Vincent Sasso – Opa Sangante) moitié adolescente (le milieu Naatan Skyttä – Ugo Raghouber – Enzo Bardeli), les hommes de Luis Castro auront passé leur soirée à jouer le hors-jeu comme le Barça, le tiki-taka comme le Barça, et à se faire peur comme le Barça. Dans un Marcel-Tribut bien chaud, Gaëtan Courtet a touché la barre (5e), comme Sidibé de l’autre côté (15e), puis Maxence Rivera, très en vue, s’est repris à trois fois pour ouvrir le score (1-0, 46e). Un but qui suffit aux Maritimes, largement supérieurs ce soir. Guingamp aura poussé en fin de match, aura vu un but être refusé pour hors-jeu, mais reste logiquement en Ligue 2 la saison prochaine.

⏸️𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄 C’est fait !! Dunkerque est toujours en lice pour la montée après une prestation XXL de nos “Bleu et Blanc” 🔥 Les Maritimes éliminent Guingamp et valident leur ticket pour le prochain match de Play-Offs face au @FCMetz ! ⏱️ 90+5' | 1-0 #USLDEAG pic.twitter.com/0VD32kZaea — USL DUNKERQUE 🐬 (@usldunkerque) May 14, 2025

Dire que Luis Castro n’a pas été nommé parmi les meilleurs entraîneurs de Ligue 2.

