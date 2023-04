Dortmund écrase Francfort et s’empare de la tête du championnat

Dortmund 4-0 Eintracht Francfort

Buts : Jude Bellingham (19e), Donyell Malen (24e, 66e) et Mats Hummels (41e) pour le BVB.

Dortmund l’a fait !

Suite à la glissade du Bayern à Mayence plus tôt dans l’après-midi, les joueurs du Borussia Dortmund se sont emparés de la première place de la Bundesliga, ce samedi après-midi, en balayant l’Eintracht Francfort (4-0) au Signal Iduna Park.

Après un premier quart d’heure d’observation entre les deux formations, se sont les hommes d’Edin Terzic qui allument la première mèche. Alors que le ballon navigue côté droit, Raphael Guerreiro trouve Julian Brandt entre les lignes adverses. L’international allemand sert Jude Bellingham à l’entrée de la surface qui, d’une prise de balle zidanesque, mystifie son adversaire avant d’ajuster Kevin Trapp d’un petit plat du pied (1-0, 19e). Quelques instants plus tard, les Adler tentent de réagir par Mario Götze mais le capitaine du BVB Mats Hummels veille au grain et repousse la tentative du champion du monde 2014 en corner. Sur l’action suivante, un long ballon de Gregor Kobel trouve Sébastien Haller qui dévie de la tête pour son compère d’attaque Karim Adeyemi qui sert Donyell Malen pour le break (2-0, 24e). Avant la pause, le capitaine Mats Hummels reprend de la tête un centre de Raphaël Guerreiro et donne à Dortmund une avance colossale avant la pause (3-0, 41e).

Dans le second acte, le Borussia ne fait pas face à une formation de Francfort très revancharde. Pas inquiétés, les coéquipiers d’ Emre Can sont en gestion et vont même parvenir à corser l’addition : à l’heure de jeu, Malen fusille Trapp pour s’offrir son premier doublé sous le maillot du BVB (4-0, 66e). Le reste de la rencontre n’est qu’une formalité dans un Westfalenstadion en fête qui peut sérieusement se mettre à croire au premier titre de champion de son équipe depuis onze ans.

Dortmund (4-3-3) : Kobel – Ryerson, Schlotterbeck (Sule, 25e), Hummels (c), Guerreiro (Wolf, 70e) – Can, Bellingham (Ozcan, 77e), Brandt (Reus, 70e), – Malen, Haller (Moukoko, 77e), Adeyemi. Entraîneur : Edin Terzic.

Eintracht Francfort (3-4-3) : Trapp – Tuta, Hasebe (Gebuhr, 71e), Lenz – Buta, Rode (c) (Borre, 52e), Sow, Knauff (Kamada, 46e) – Götze, Dina Ebimbe (Alidou, 84e), Kolo Muani (Aaronson, 70e). Entraîneur : Oliver Glasner

Kolo Muani et Francfort font plier l'Union