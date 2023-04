Le Bayern coule à Mayence

1. FSV Mayence 05 3-1 Bayern Munich

Buts : Ajorque (65e), Barreiro (73e) et Martin (79e) pour les Nullfünfer // Mané (29e) pour les Bavarois.

C’est la Krise !

Éliminé de la Ligue des champions mercredi dernier par Manchester City, le Bayern a encore coulé en perdant ce samedi à Mayence. Sur le terrain, les Bavarois n’ont d’abord pas paru très touchés par cette désillusion puisqu’ils maltraitent rapidement l’équipe locale. Le Bayern assiège le camp de Mayence et pousse pour ouvrir rapidement le score. Comme face aux Citizens, les Munichois manquent de réalisme et doivent attendre la demi-heure de jeu pour arriver à leur fin. Quinze minutes après avoir marqué un but finalement refusé, Sadio Mané fait bien trembler les filets, en reprenant de la tête un magnifique centre que João Cancelo, passé coté gauche après la blessure d’Alphonso Davies, venait d’enrouler (0-1, 29e).

Après la pause, les Bavarois commencent à s’endormir et laissent Mayence revenir dans le match. Le Bayern ne parvient pas à dégager un coup franc et Jae-Sung Lee tente sa chance dans la surface. Yann Sommer tente de capter le ballon mais la sphère lui glisse des mains et Ludovic Ajorque, qui traînait par la, égalise de la tête, à bout portant (1-1, 65e). Mayence passe devant quand Karim Onisiwo profite d’une erreur de Josip Stanišić pour transmettre à Leandro Barreiro, qui bat Sommer de près (2-1, 73e). Les locaux enfoncent les Bavarois grâce à Aarón Martin, décalé au coin gauche de la surface et dont la puissante frappe croisée est suffisante pour battre le gardien munichois, et achever le Bayern (3-1, 79e).

Ajorque > Mané.

1. FSV Mayence 05 (3-4-3) : Zentner – Fernandes (Hack, 83e), Bell, Hanche-Olsen – Widmer, Barreiro, Kohr (Stach, 64e), Caci (Martin, 46e) – Lee (Barkok, 77e), Ajorque (Ingvartsen, 77e), Onisiwo. Entraîneur : Bo Svensson.

Bayern Munich (3-5-2) : Sommer – Stanišić, Upamecano, de Ligt – Cancelo, Musiala (Gnabry, 80e), Kimmich (Gravenberch, 75e), Goretzka, Davies (Mazraoui, 9e) – Müller (Tel, 75e), Mané (Sané, 80e). Entraîneur : Thomas Tuchel.

Autres résultats des matchs de 15h30 :

VfL Bochum 1-5 VfL Wolfsburg

Buts : Broschinski (69e) pour la Graue Maus // Svanberg (10e, 56e) , Kaminski (21e), Wimmer (33e) et Waldschmidt (77e) pour les Wölfe.

Hertha Berlin 2-4 Werder Brême

Buts : Ngankam (68e) et Lukebakio (79e) pour la Alte Dame // Ducksch (6e, 27e, 51e) et Weiser (63e) pour les Werderaner.

TSG 1899 Hoffenheim 1-3 1. FC Cologne

Buts : Dolberg (90+4e) pour Hoffe // Kainz (18e, sp), Selke (39e) et Thielmann (90+2e) pour les Geißböcke.

