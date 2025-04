Didier Digard n’a pas digéré l’arbitrage du derby entre Saint-Étienne et l’OL

DD en colère.

Ce derby du Rhône entre Saint-Étienne et l’Olympique lyonnais (2-1) ne cesse de faire parler de lui depuis quelques jours dans l’Hexagone. Et ce n’est pas Didier Digard qui allait laisser passer une question à ce propos.

L’entraîneur du Havre, à la lutte avec les Verts dans la course au maintien, a exprimé son mécontentement ce jeudi à la suite de la non-expulsion de Lucas Stassin.

« C’est une erreur. Et c’est nous qui payons cette erreur »

« Sincèrement, je l’ai très mal vécu », a fait savoir en conférence de presse le coach de l’actuel barragiste de Ligue 1. Une décision qui affecte la lutte au maintien ? « Oui, bien évidemment. Quand il n’y a pas de débat comme ça, oui, là ce n’est pas une question d’interprétation. Pas du tout. C’est une erreur. Et c’est nous qui payons cette erreur », estime-t-il.

Didier Digard nourrit aussi des regrets car, contre Toulouse en février, François Letexier avait sanctionné d’un carton rouge une intervention similaire de Junior Mwanga. « C’est sûr que c’est dommage quand on voit la sanction qu’a pu avoir Junior pour la même faute et que là ça finisse avec un jaune. Ce n’est pas du tout contre cet arbitre, même si c’est le même qui a mis le rouge à Junior. Ça se passe bien avec lui, il y a de la communication, c’est un très bon arbitre », analyse l’homme de 38 ans. Le joueur havrais avait écopé de deux matchs de suspension.

« Je pense que ç’a été une erreur de notre part de se “faire petit”, d’accepter d’être le petit, d’accepter toutes ces décisions qui ont été contre nous. Je ne dis pas que ça aurait changé les choses. Mais je pense que, aujourd’hui, on a atteint un point où ça devient vraiment très compliqué et ça joue beaucoup trop sur la situation et l’avenir. […] C’est désolant et dérangeant. » Avec 27 points à quatre matchs du terme du championnat, le HAC et l’ASSE sont à égalité à l’aube de la 31e journée de Ligue 1. Ce samedi, les Havrais recevront l’AS Monaco, quand les Stéphanois iront chez les coriaces Strasbourgeois.

Un week-end sans polémique arbitrale, si possible.

