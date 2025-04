Un recours déposé par l’OL après le carton rouge annulé pour Stassin

Au recours !

Le 126e ASSE-OL avait tout pour marquer les esprits. Et il l’a fait. Sur la pelouse d’un Geoffroy-Guichard incandescent, les Verts ont dominé Lyon, pas remis de sa désillusion européenne. Mais depuis dimanche soir, c’est moins le score que la 23e minute qui fait parler.

Après un tacle violent de Lucas Stassin sur Corentin Tolisso, l’arbitre sort un carton rouge direct, tandis que Tolisso doit quitter le terrain sur civière. Mais l’intervention de la VAR annule la sanction, permettant à l’attaquant stéphanois de rester en jeu et même de marquer un deuxième but en seconde période.

« Nous allons nous tourner vers la commission des compétitions »

Depuis, les polémiques s’enchaînent. L’OL ne décolère pas. Ce mardi 22 avril, Michael Gerlinger, directeur du football d’Eagle Group, a annoncé dans L’Équipe un recours officiel contre la décision de M. Letexier. L’ancien membre de la commission VAR allemande demande plus de clarté, plus de cohérence et plus de responsabilité. « Ça n’aide personne si chaque lundi, on a des discussions sur des erreurs de la VAR ou de l’arbitrage. Il faut une responsabilité accrue des arbitres. J’étais dans la commission VAR de la ligue en Allemagne, il y avait des directives : combien d’images on montre, quelles vidéos etc. Ça doit exister ici aussi. Nous allons nous tourner vers la commission des compétitions qui est chargée de l’homologation des matchs. »

Si seulement on pouvait trouver un moyen d’améliorer l’utilisation de la VAR…

