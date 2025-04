Comment améliorer l’utilisation de la VAR ?

→ En finir avec le terme d’« erreur manifeste »

« Erreur manifeste ». Voici une notion née avec l’arrivée de la VAR dans le football, et qui embrouille tout le monde. Cela pourrait être un sujet philosophique : qu’est-ce qu’une erreur manifeste ? Certaines fautes ne sont pas revues à la VAR par l’arbitre central parce que pas suffisamment « manifestes », alors que d’autres, qui paraissent plus évidentes, sont scrutées, à l’image de la situation entre Lucas Stassin et Corentin Tolisso lors du derby ce week-end. Définir clairement ce qu’est une erreur manifeste paraît impossible et son existence est due à la volonté de ne pas solliciter la vidéo toutes les cinq minutes. Comme souvent, c’est la cohérence entre les décisions qui fait débat, et avoir une notion sujette à interprétations n’aide pas à harmoniser l’arbitrage.

→ Instaurer des challenges

Comme dans certains sports américains, au volley ou au tennis, l’instauration de challenges pourrait apporter quelque chose d’intéressant. Le concept est simple : si une décision litigieuse est prise, le coach d’une équipe peut poser un challenge, et donc obliger l’arbitre à aller vérifier la situation à la vidéo. Si le challenge va dans le sens de l’entraîneur, celui-ci conserve son challenge, si non, il le perd. Déjà discutée, cela pourrait être une nouveauté qui donnerait plus de pouvoirs aux staffs, qui pourraient peut-être moins se plaindre de l’arbitrage, puisqu’ils seront responsables des appels à la vidéo. Mais évidemment, ça ne réglera pas les erreurs d’arbitrage.

→ Clarifier le système de notation des arbitres

Soumis à un système de notation assez flou, les arbitres rechignent parfois à se déjuger malgré des décisions clairement mauvaises. Si personne ne peut affirmer, à part les intéressés, que ces entêtements sont dus à la volonté des hommes en noir de conserver une bonne note (se déjuger est sanctionné), il est clairement envisageable que cette manière de les évaluer ne les pousse pas à prendre la meilleure décision.

→ Sonoriser les arbitres

C’était le cas lors des Jeux olympiques, et c’est également effectif dans les sports américains, mais avoir une prise de parole de l’arbitre à la suite d’une décision vidéo est forcément positif dans la compréhension des spectateurs, parfois – voire souvent – perdus par la sentence. Les quelques fois où les arbitres ont été sonorisés, les retours ont toujours été bons, et ont souvent permis d’éclaircir certaines zones d’ombre, et de mieux faire comprendre le cheminement précédant une décision.

→ Arrêter de revenir sur des actions trop lointaines

Cela n’arrive pas si souvent, mais à l’image des hors-jeu évidents signalés 20 minutes trop tard, les appels à la vidéo quelques minutes après l’action en question sont un fléau. Le ballon ne devrait pas forcément avoir à sortir du terrain pour permettre à l’arbitre d’interrompre le jeu et d’avoir recours à la VAR. Parce qu’on n’a pas que ça à faire !

→ Installer d’anciens joueurs dans le camion VAR

Même si tous les joueurs ne feraient pas de bons arbitres (on vous laissera donner votre avis sur Gaël Angoula et Jérémy Stinat), avoir des anciens pros dans le bus de la vidéo en qualité de conseillers pourrait être une bonne solution pour avoir un ressenti direct sur une action, plutôt que la froideur des ralentis. Les images ont parfois le défaut de dénaturer une force d’impact ou la dynamique d’une action. L’expérience d’un ancien joueur peut être utile aux arbitres, même s’il ne doit pas forcément avoir le dernier mot lors d’une prise de décision.

→ Pouvoir revoir les deuxièmes cartons jaunes

Certains matchs basculent avec l’expulsion de joueurs après un second carton jaune. Dans ce cas-là, l’arbitre ne peut pas revenir sur sa décision à la vidéo, ce qui paraît fou compte tenu de l’enjeu énorme d’une infériorité numérique.

→ Engager un vrai réalisateur pour les images

Connu pour son amour du foot et sa volonté de filmer le réel sans subterfuges, Ken Loach pourrait être le parfait candidat pour reprendre la réalisation des images de la VAR. Avec lui, pas d’images biaisées… mais s’il peut influencer une décision, ce sera sans doute en faveur de la plus petite équipe.

→ La supprimer

Au moins, c’est clair et net.

