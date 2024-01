Didier Deschamps veut voir Mbappé aux Jeux olympiques

On ne refuse rien à Kylian.

Dans moins de 200 jours sera donné le coup d’envoi des Jeux olympiques de Paris 2024, 100 ans après la première édition. Tout Français rêve de participer à une Olympiade en France, et Kylian Mbappé ne s’est pas caché pour le faire savoir. Sa présence a quand même été remise en question plusieurs fois, déjà en raison de l’enchaînement Euro (14 juin -14 juillet en Allemagne) Jeux olympiques (26 juillet -10 aout), mais également par le Paris Saint-Germain, qui aurait refusé à Kylian de participer.

Après Tony Estanguet (président du CIO) et Amélie Oudéa-Castéra (ministre des Sports et des Jeux olympiques) qui ont pris la parole pour voir le gamin de Bondy porter le maillot des espoirs, au tour de Didier Deschamps. Dans le cadre d’une campagne pour les Pièces jaunes, le natif de Bayonne a confié le fond de sa pensée, et il est clair : « Est-ce que Kylian Mbappé doit participer aux Jeux olympiques ? S’il en a envie et qu’il en a la possibilité… Évidemment, l’objectif pour nous tous, c’est de faire en sorte que Thierry Henry puisse avoir l’équipe de France la plus compétitive possible pour le tournoi. » Le dernier mot reviendra donc à son employeur du moment.

Tout ça pour passer plus de temps à Paris, on le comprend.

