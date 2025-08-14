S’abonner au mag
Deux enfants blessés par « un gros pétard » lors de OM-Aston Villa

Ds problèmes, même en amical.

Si le dernier samedi des Marseillais s’est bien déroulé sur le terrain avec un joli succès 3-1 contre Aston Villa, les tribunes ont été plus agitées. Venues assister au match, deux familles de supporters ont vu arriver sur elles « un gros pétard », comme le rapporte ICI Provence. Deux enfants, âgés de onze ans étaient notamment présents et se trouvaient à proximité de l’explosion. Résultats des courses : ces derniers ont été brûlés au premier degré au bras et devront consulter un ORL dans les prochains jours.

En attente d’une réponse du club

« Ils avaient une grosse perte d’audition, les oreilles qui sifflaient, la tête sonnée », s’est désolé Dorian, le père de l’une des victimes. « On en veut au club d’ouvrir les virages à tous, mais sans prendre en compte les dispositions de sécurité nécessaires, a enchaîné Céline, la mère de l’un des deux enfants. On a contacté le club mais notre demande est restée lettre morte. » Le club est quant à lui resté sur la défensive, en affirmant que « le dispositif de sécurité était le même que lors d’un match officiel ». 

On appelle ça « l’expérience client ».

Le patron de Ligue 1+ salue le bon démarrage de la plateforme

