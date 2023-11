Après les six préplaintes déposées par des supportrices lensoises contre Le Havre il y a une semaine, une dizaine d’autres supportrices réfléchiraient à faire de même. Selon différents témoignages recueillis par L’Équipe, quatre supportrices auraient déjà porté plainte et six autres devraient le faire dans les prochains jours. En cause, des fouilles très poussées décrites comme « honteuses », voire « hardcore » par les victimes.

Une supportrice du LOSC, qui s’était rendue au stade Océane début octobre, raconte la fouille qu’elle a subie : « J’ai bien senti sa main sur mon pubis. J’étais choquée. » Un cas visiblement pas isolé, puisqu’une autre supportrice de Lille raconte des faits similaires survenus le même jour, et qui apparaissent encore plus graves : « Là, elle m’a touché la poitrine avec ses deux mains. Elle est descendue avec les deux mains sur les fesses [puis] a avancé vers l’avant et touché l’entrejambe. » Une supportrice du Stade brestois, venue au stade le 20 août dernier pour la 2e journée du championnat, parle quant à elle d’une « fouille hardcore ».

Le HAC a déclaré à L’Équipe avoir évoqué le sujet avec le prestataire en charge de la palpation, la société Spartiate Sécurité Prestige, qui s’est dite « surprise d’apprendre ça ». L’employée en question n’a pas été mise à pied, mais transférée sur un autre site le temps du traitement de l’affaire.

