S’abonner au mag
  • France
  • Paris Saint-Germain

Des nouvelles rassurantes de Lucas Beraldo après sa sortie sur blessure

JD
Des nouvelles rassurantes de Lucas Beraldo après sa sortie sur blessure

Plus de peur que de mal.

Malgré sa victoire tranquille contre le RC Lens ce dimanche (2-0), le Paris Saint-Germain s’est créé quelques petites frayeurs après la sortie de plusieurs joueurs sur blessure : Khvicha Kvaratskhelia, remplacé à la demi-heure de jeu après un coup reçu au tibia, Lee Kang-in, sorti peu après le début du deuxième acte en raison d’un pépin physique, et surtout, Lucas Beraldo, évacué sur civière à la 70e minute après s’être tordu la cheville et remplacé par Nuno Mendes.

Du boulot à l’infirmerie

Avec les absences déjà actées d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué pendant la trêve internationale, les infirmiers du PSG continuent d’avoir du pain sur la planche. Heureusement, la blessure de Beraldo serait moins grave que prévu. Selon les informations du quotidien Le Parisien, les examens effectués après la rencontre ont révélé que le défenseur brésilien s’est fait une entorse de la cheville, mais sans dommage ligamentaire. On ne le verra donc pas contre l’Atalanta, ce mercredi en Ligue des champions, mais son indisponibilité ne sera pas longue pour autant.

C’est bon du coup, pas besoin de ressortir le débat sur les calendriers trop chargés.

PSG-Lens : les supporters des Sang et Or dénoncent de la maltraitance

JD

À lire aussi
20
Revivez la victoire du PSG contre Lens (2-0)
  • Ligue 1
  • J4
  • PSG-Lens
Revivez la victoire du PSG contre Lens (2-0)

Revivez la victoire du PSG contre Lens (2-0)

Revivez la victoire du PSG contre Lens (2-0)
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

31
Revivez la victoire de Rennes face à Lyon (3-1)
Revivez la victoire de Rennes face à Lyon (3-1)

Revivez la victoire de Rennes face à Lyon (3-1)

Revivez la victoire de Rennes face à Lyon (3-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine