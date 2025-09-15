Des nouvelles rassurantes de Lucas Beraldo après sa sortie sur blessure

Plus de peur que de mal.

Malgré sa victoire tranquille contre le RC Lens ce dimanche (2-0), le Paris Saint-Germain s’est créé quelques petites frayeurs après la sortie de plusieurs joueurs sur blessure : Khvicha Kvaratskhelia, remplacé à la demi-heure de jeu après un coup reçu au tibia, Lee Kang-in, sorti peu après le début du deuxième acte en raison d’un pépin physique, et surtout, Lucas Beraldo, évacué sur civière à la 70e minute après s’être tordu la cheville et remplacé par Nuno Mendes.

Du boulot à l’infirmerie

Avec les absences déjà actées d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué pendant la trêve internationale, les infirmiers du PSG continuent d’avoir du pain sur la planche. Heureusement, la blessure de Beraldo serait moins grave que prévu. Selon les informations du quotidien Le Parisien, les examens effectués après la rencontre ont révélé que le défenseur brésilien s’est fait une entorse de la cheville, mais sans dommage ligamentaire. On ne le verra donc pas contre l’Atalanta, ce mercredi en Ligue des champions, mais son indisponibilité ne sera pas longue pour autant.

C’est bon du coup, pas besoin de ressortir le débat sur les calendriers trop chargés.

