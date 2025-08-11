S’abonner au mag
Des drones déployés pour surveiller le match Rennes – Olympique de Marseille

ARM
Big brother is watching you.

Le retour de la Ligue 1 approche à petits pas avec le match d’ouverture entre le Stade rennais et l’Olympique de Marseille ce vendredi (20h45). Pour l’occasion, deux drones seront déployés autour du Roazhon Park afin de surveiller la rencontre, selon les informations de Ouest-France et du Télegramme. À défaut d’offrir de nouveaux angles à la chaîne Ligue 1+, les images fournies permettront d’observer en direct si des échauffourées éclatent entre supporters rennais et marseillais.

Passif tendu

Dans un communiqué publié ce lundi, le préfet d’Ille-et-Vilaine estime que « les déplacements de l’équipe de l’Olympique de Marseille sont régulièrement marqués par des troubles à l’ordre public résultant du comportement violent de certains supporters ». Dans ce contexte, l’objectif des drones sera de « détecter plus rapidement les groupes susceptibles de se livrer à des affrontements », et d’améliorer la réactivité des forces de l’ordre, rapporte Ouest-France.

En plus de la mise en place des drones, le préfet précise que plusieurs restrictions seront mises en place en marge de la rencontre vendredi prochain. Les supporters marseillais n’auront par exemple pas le droit de porter de signes distinctifs de leur club dans la ville (mis à part dans le stade). Une décision prise « compte tenu de la détérioration des relations entre les supporters « ultras » de Rennes et de Marseille depuis plusieurs années », détaille le communiqué du préfet.

L’ex-Marseillais Habib Beye a intérêt à bien se tenir.

Top départ pour Ligue 1+

ARM

