Delphine Cascarino devrait manquer le début de la préparation

C’est pas l’Amérique…

Sollicitée par son club américain de San Diego jusqu’au 22 juin, Delphine Cascarino devrait louper le début de préparation pour l’Euro avec l’équipe de France, ainsi que le match amical face à la Belgique le 20 juin. L’ailière des Bleues avait déjà manqué la victoire de la France en Islande ce lundi soir, sur le score de 2-0, après avoir joué quelques minutes contre la Suisse (4-0) le 30 mai dernier.

Le sélectionneur des Bleues, Laurent Bonadei, avait justifié son absence ainsi : « La faire venir ici en sachant qu’elle ne jouerait pas, c’était lui faire cumuler des heures de vol, de la fatigue. Je me suis dit que c’était mieux qu’elle rentre au plus vite pour qu’elle puisse récupérer, bien se préparer et être à disposition de son club. » De l’Islande où la température avoisinait 6 degrés, à San Diego où fait 25, le choc thermique aura été violent pour Cascarino.

Arrivée dans le groupe le 23 juin

Le début de la préparation pour l’Euro le 11 juin devrait donc se faire sans l’attaquante tricolore, qui rejoindra la sélection le 23 juin. Le staff de l’équipe de France et son entraîneur assument ce choix de laisser Cascarino jouer avec son club pour les prochains matchs : « Elles font un très bon début de saison, elles sont deuxièmes au classement. C’est le club qui paye la joueuse, il y a des lois, il faut les respecter. Ce n’est pas gênant, elle est affûtée, en pleine forme. » L’Euro débutera ensuite le 2 juillet, ce qui laissera tout de même le temps à la joueuse de retrouver le groupe.

Heureusement pour eux, les États-Unis ne jouent pas l’Euro…

Un trophée de plus pour l’équipe de France féminine U23