De grosses émeutes durant le match Santos-Corinthians

Torcida inflammable.

Le derby de São Paulo entre Santos et les Corinthians a viré au chaos ce jeudi, la faute aux supporters du Peixe, désireux de protester contre les performances de leur équipe et qui n’ont visiblement rien trouvé de mieux, que de jeter des fumigènes et autres fusées éclairantes sur la pelouse de la Vila Belmiro. Sans attendre le temps additionnel, l’arbitre, Leandro Pedro Vuaden, a donc décidé de siffler la fin du match à la 90e minute tout rond, entérinant la victoire du Timão (0-2). Treizième au classement après onze journées, Santos connaît en effet un début de saison compliqué, puisqu’également éliminé en seizièmes de finale de la Coupe du Brésil et dès la phase de groupes de la Copa Sudamericana.

Santos fans forced the abandonment of a league game against Corinthians in Brazil, after launching flares and missiles on to the pitch with their team 2-0 down pic.twitter.com/8z1N1Dey5Z

— Guardian sport (@guardian_sport) June 22, 2023