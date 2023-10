Diego Lugano défonce l’arbitrage brésilien

Aussi agressif en dehors des terrains qu’il ne l’était sur les pelouses en tant que joueur.

Désormais commentateur pour la chaîne ESPN, Diego Lugano n’a pas franchement apprécié ce qu’il a vu lors du Corinthians-Santos comptant pour la 30e journée du championnat brésilien. Car pour l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain, l’égalisation miraculeuse des visiteurs inscrite par Stiven Mendoza sur penalty au bout du temps additionnel n’avait pas lieu d’être : selon l’ex-joueur, il n’y avait tout simplement pas faute sur Yeferson Soteldo malgré le recours à la VAR.

<iframe loading="lazy" title="Confira os áudios do VAR de Corinthians x Santos no lance do pênalti em Soteldo" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/CNsyJiFW3rE?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

« Au Brésil, depuis quelques années, les juges considèrent que tout contact est une faute. Or, une faute, c’est lorsqu’un impact fait tomber le joueur au sol. Le football devient un théâtre, le joueur qui profite le plus d’une scène est celui qui trompe le plus l’arbitre et par conséquent la VAR, a en effet déclaré l’Uruguayen. Ni l’arbitre ni la VAR n’ont jamais joué au football, ils ne savent pas quand un contact équivaut à une faute. Ou quand le contact est vraiment léger, quand le joueur simule et se jette au sol… Soteldo a joué une scène hollywoodienne pour tromper la VAR et l’arbitre, qui sont très faciles à duper. »

Son idole Steve Savidan n’était pas du genre à manger de ce pain-là, lui.

