D2 espagnole : Un spectateur secouru par l’entraîneur d’Eldense

Médecin sans barrière.

Image surprenante de l’autre côté des Pyrénées ce samedi. Suite au malaise d’un spectateur après un quart d’heure de jeu entre Eldense et Santander (3-3), l’entraîneur des locaux s’est empressé de traversé le terrain pour lui porter secours. Victime d’un coup de chaud, le spectateur, qui est « stable et hors de danger », a ensuite été transporté à l’hôpital.

ℹ️ El aficionado de General ha sido atendido por posible golpe de calor y ha sido trasladado. Está estable y fuera de peligro. Fue atendido antes de parar el partido. El juego se detuvo por prevención.#EldenseRacing pic.twitter.com/RXzL88kwxR — CD Eldense SAD (@CD_Eldense) December 16, 2023

Fernando Estévez, médecin diplômé, s’est expliqué après coup en conférence de presse : « Je savais que la situation était un peu tendue et c’était aussi pour la résoudre et la clarifier. J’ai l’habitude de travailler dans le domaine des urgences hospitalières et j’aime bien débloquer les choses rapidement. […] Heureusement, ce n’était qu’une frayeur et une anecdote. » Et déjà la deuxième pour lui qui était déjà intervenu en 2021 lors d’une partie entre Badajoz, son équipe, et Talavera où il était intervenu auprès d’un joueur adverse qui avait reçu un violent coup.

Respect.