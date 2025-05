Bientôt la fin de l’aventure de Fabrice Abriel au PSG

Petit ange Abriel parti trop tôt.

Arrivé sur le banc des féminines du PSG l’été dernier en remplacement de Jocelyn Prêcheur, Fabrice Abriel devrait déjà faire ses valises. Dans une position précaire depuis un moment, la défaite aux tirs au but de son équipe en finale de la Coupe de France contre le Paris FC (0-0, 5-4 tab) samedi a acté son départ, selon Le Parisien. L’ancien milieu de l’OM devrait apprendre son licenciement ce lundi et ne finira même pas la saison, et ne sera donc pas sur le banc à l’occasion de la demi-finale des play-offs de la Première Ligue.

L’élimination dès les qualifications en Ligue des champions (contre la Juventus) avait déjà fragilisé l’entraîneur très tôt dans la saison, qui ne s’est pas déroulée comme prévue. Un jeu décevant, et des tensions au sein de son groupe ont donc fini d’achever le sort d’Abriel. En conflit avec Sakina Karchaoui, l’ex-coach du FC Fleury n’aura donc pas tenu une saison entière à Paris, toujours en course pour détrôner l’OL en championnat.

Luis Enrique pourrait prendre la double casquette ?

Coupe de France : Le PFC triomphe du PSG !