Cristiano Ronaldo investit dans un concurrent de EAFC

Cristiano Ronaldo prépare déjà l’après-carrière.

UFL est le petit nouveau des jeux de foot et il vient de faire un gros recrutement. Alors qu’il n’est encore qu’en phase de test par les joueurs, UFL a reçu un investissement de 40 millions de dollars (environ 36,7 millions d’euros) de la part de Cristiano Ronaldo. Le Portugais s’allie avec Strikerz.Inc, l’entreprise derrière UFL. Son PDG, Eugene Nashilov, se félicite de cette nouvelle arrivée et annonce une sortie imminente : « Je l’ai déjà dit, mais je le répète : UFL est l’opportunité la plus intéressante dans les jeux de foot […]. Pendant ce temps, la phase de test bat son plein et la sortie du jeu approche à grands pas. »

Here we go! ⠀@Cristiano joins UFL as an investor! ⠀ We’re excited to work together on UFL and create a fair, skill-first game for football fans worldwide 🤝 pic.twitter.com/CyaEjIu2vu

— UFL (@UFLgame) December 12, 2023