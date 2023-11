Cristiano Ronaldo évite un retour au tribunal

La possible fin d’un très long feuilleton.

Saisie début octobre par Kathryn Mayorga, qui accuse Cristiano Ronaldo de l’avoir violée à Las Vegas en 2009, la cour d’appel de San Francisco a rejeté sa demande d’appel. Mme Mayorga réclamait une somme plus élevée que les 320 000 euros versés par le Portugais en 2010 pour régler à l’amiable le conflit. Elle souhaitait aussi la réouverture de sa plainte, déposée en 2018 et classée sans suite en 2022.

Alors que la plaignante et son avocat, Leslie Mark Stovall, réclamaient jusqu’à 25 millions de dollars (23 millions d’euros) de dommages et intérêts, la cour d’appel a non seulement rejeté la demande d’un nouveau procès, mais a aussi pris la décision peu habituelle d’infliger une amende de 335 000 dollars à Me Stovall. Le « comportement sans scrupule » de ce dernier est pointé du doigt par la cour d’appel, qui a donc donné raison à CR7 dans cette affaire.

Pour rappel, le Portugais a toujours nié les accusations de viol formulées à son encontre.

