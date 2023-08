On connaissait la passion de Zizou pour Enzo, mais pas celle-là.

Présenté sur la pelouse du Vélodrome samedi en marge de la victoire de l’OM face à Brest, Joaquin Correa a eu le droit ce lundi à sa conférence de presse de présentation. Un exercice qui a vu Pablo Longoria nier le départ annoncé d’Azzedine Ounahi, tacler Alexis Sanchez, mais pas que. Comme le veut la tradition, la recrue Correa a été invité à expliquer son choix. Et l’Argentin a fait dans l’originalité, pour une fois, en citant… Enzo Francescoli comme le modèle argentin à suivre au Vélodrome.

« En Argentine, nous avons beaucoup de joueurs qui ont porté les couleurs de l’OM comme Enzo Francescoli. Mon père m’en a beaucoup parlé et j’ai vu des images », a raconté celui qui n’était pas né à lors de la saison du milieu… uruguayen à l’OM. Ce qui n’a pas empêché Correa d’ajouter :« Il a réalisé une grande année en démontrant son niveau. C’est un joueur qui m’inspire beaucoup ». L’ex-Intériste s’est ensuite rattrapé en citant Lucho Gonzalez : « L’OM est toujours très suivi en Argentine et pour nous c’est un grand club. Ce que j’ai vu dans les tribunes me fait dire que c’est un peu un club argentin. »

Autant que Francescoli, oui.

