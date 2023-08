Marseille maîtrise Brest

Marseille 2-0 Brest

Buts : Mbemba (4e) et Sarr (65e)

Il n’était pas certain d’avoir une place dans le onze des titulaires, il n’était même pas sûr de rester à l’Olympique de Marseille. Pourtant, et même si le marché des transfert n’est pas encore clôturé, c’est bien Chancel Mbemba qui a montré la voie du succès aux Phocéens ce samedi soir à domicile contre Brest. Dans un match comptant pour la troisième journée de Ligue 1, le défenseur central a fait la différence au bout de quelques centaines de secondes et a lancé l’OM vers une deuxième victoire en championnat. Un bon résultat face à de valeureux et volontaires Bretons, provisoirement troisièmes au classement, qui se font néanmoins doubler par leurs hôtes (deuxièmes) en raison de cette première défaite concédée.

Place à la défense marseillaise !

Premier coup franc, première occasion (ou presque) et premier but : alors que le coup d’envoi a été sifflé il y a une poignée de minutes, Mbemba est trouvé par Veretout et ouvre le score de la tête. Dès lors, les Marseillais laissent la balle aux Brestois la majeure partie du temps et ne cadrent plus une frappe de toute la première mi-temps. En revanche, les Bretons se réveillent : Lopez doit intervenir devant Camara (lancé en profondeur, par Del Castillo), le gardien espagnol réitère sur un coup de casque de Le Douaron (touché par Del Castillo, lui aussi) et celui de Mounié sur un centre de Lala ne trouve pas le cadre. Dans une partie pas franchement fermée, l’OM continue de souffrir. Mais en gestion, en témoignent les nouvelles occasions de Le Douaron ou de Lees-Melou qui ne trouvent pas la faille. A croire que les locaux comptent terminer à 1-0, et s’imaginent capables de tenir ce résultat.

Aubameyang rate, Sarr le rattrape

L’entame du second acte ne dit pas autre chose, Lopez écartant encore le danger face à Mounié et le crane de Le Douaron étant tout proche de rimer avec égalisation : sur sa ligne, Clauss repousse la sphère sur son poteau pour éviter à son équipe de repartir à zéro. Voyant que l’horloge tourne et que tout est toujours possible, Roy sort ses cartes Martin et Satriano. De son côté, Harit se fait mal au genou et doit être remplacé par Mughe alors qu’Aubameyang gâche une opportunité de break en contre. Finalement, c’est Sarr qui le fait à la place du Gabonais : réalistes et efficaces dans les deux surfaces, les Phocéens voient le Sénégalais éteindre le suspense en profitant d’une transmission de Lodi doublée d’une petite erreur de Bizot. 2-0, fin du game malgré un missile de Veretout ou des ultimes situations pour Vitinha et Guendouzi : costaud derrière et opportuniste devant, l’OM continue son bon début de saison. Et sans avoir été aidé par son adversaire, ce samedi soir.

Marseille (4-4-2) : Lopez – Clauss, Mbemba, Gigot, Lodi – Sarr (Guendouzi, 80e), Rongier, Veretout, Harit (Mughe, 49e) – Ndiaye (Vitinha, 65e), Aubameyang. Entraîneur : Marcelinho.

Brest (4-3-3) : Bizot – Lala, Chardonnet, Brassier, Locko – Magnetti (Martin, 61e), Lees-Melou, Camara (Lage, 71e) – Del Castillo (Mbock, 90e), Mounié (Satriano, 61e), Le Douaron (Dembélé, 71e). Entraîneur : Roy.

Revivez OM-Brest (2-0)