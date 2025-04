Estevão marque, puis tombe dans les pommes

Quand il est content, il vomit.

Les déplacements en Bolivie ont toujours été très compliqués pour les joueurs des plaines et des côtes sud-américaines. Dans la nuit de jeudi à vendredi, c’est Estevão Willian qui l’a appris à ses dépens. La pépite brésilienne qui s’envolera cet été pour Chelsea contre 35 millions d’euros a évité le pire. Dans le cadre de la troisième journée de poules de Libertadores, Palmeiras partait pour La Paz, affronter le Club Bolívar.

Kaizen avec un ballon rond

Les hommes d’Abel Ferreira vont assurer le boulot au départ, avec deux buts en première période. Dont un d’Estevão, fini dans un but vide après une contre-attaque à trois contre un. Une belle offrande, pour celui qui fêtait son dix-huitième anniversaire.

Mais cela va tourner au vinaigre dans les minutes qui suivent. Alors que les Boliviens ont réduit le score en début de seconde période, les 3 650 mètres d’altitude de la capitale se font ressentir. En particulier pour le jeune ailier, qui ne va pas tenir. À l’heure de jeu, Estêvão vomit sur la pelouse du Hernando-Siles, avant de s’effondrer au sol. Il est sorti sur civière, mais plus de peur que de mal. Palmeiras remporte le match (3-2), et cela laisse un souvenir mémorable à celui qui est devenu un adulte. « Il m’a fallu un certain temps pour m’y habituer, et malheureusement, je n’ai pas pu continuer. C’est surréaliste ici, tant il y a la question de l’altitude à prendre en compte », a-t-il résumé à Paramount.

🚨 Estêvão vomitou durante jogo do Palmeiras na altitude e precisou ser substituído – Demorei para acostumar e infelizmente não consegui continuar. Foi questão mesmo da altitude. Aqui é surreal – resumiu, à Paramount 🗞️ @b_ferri | @geglobo pic.twitter.com/xeO6PjThwf — Planeta do Palmeiras 🌎 (@Verdao_infos) April 25, 2025

Tant qu’il ne fait pas comme Rúben Dias, son séjour à Londres devrait bien se passer.

