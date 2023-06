Ederson et le vomi dans le sac de la mère de Grealish

N’est pas Jack Grealish qui veut.

En marge du match entre le Brésil et la Guinée, le gardien brésilien Ederson a raconté une anecdote sur les célébrations de Manchester City, en conférence de presse. « 99 % du groupe a bu. Le 1% manquant est Nathan Aké. Il y en a d’autres qui ne boivent pas, mais ils ont fait une exception. Dias a fait cette exception, mais ça n’a pas marché pour lui. Deux verres et il a tout vomi. Étonnamment, tout s’est retrouvé dans le sac à main de la mère de Jack Grealish ! », a-t-il confié.

AÍ NÃO, RÚBEN DIAS 😅

Campeão da Champions League com o Manchester City, o goleirão Ederson entregou bastidores da comemoração do elenco durante coletiva de imprensa antes do amistoso da seleção brasileira contra Guiné nessa sábado.

🎥 CBF TV pic.twitter.com/1cP85J9hcC

— UOL Esporte (@UOLEsporte) June 15, 2023