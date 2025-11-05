Condamnation des supporters de Saint-Étienne : une avancée majeure dans la protection des arbitres

Rendre la monnaie de leur pièce.

Ce mardi, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a condamné à sept mois de prison avec sursis les deux supporters stéphanois qui avaient blessé Mehdi Rahmouni, l’assistant de François Letexier lors du derby face à l’OL, en lui lançant une pièce. Une décision saluée par Syndicat des arbitres du football d’élite (SAFE), qui voit cette condamnation comme un tournant dans la protection des arbitres.

La sanction est « à la hauteur de la gravité des faits » d’après le SAFE. « C’est une première en France à de tels niveaux de sanctions. La ligne rouge à ne plus franchir est clairement dessinée. »

COMMUNIQUÉ SAFE Le SAFE salue la décision du Tribunal de Saint-Étienne après les violences à l’égard de l’arbitre assistant lors du match AS Saint-Étienne – OL : 7 mois d’emprisonnement avec sursis et 3 ans d’interdiction de stade. Le message fort est passé. pic.twitter.com/5qRRCfLWSM — SAFE (@ArbitresSAFE) November 5, 2025

Apaiser les rapports entre arbitres et supporters

La décision de ce mardi 4 novembre doit servir d’exemple, alors que le Code pénal assure déjà la protection des arbitres. « Il s’agit d’éradiquer les comportements insultants, violents et menaçants, qui mettent en danger les hommes et les femmes arbitres. Maintenant, c’est confirmé : on ne touche pas aux arbitres ! », estime le syndicat, qui espère que cette décision aidera à apaiser les rapports entre les officiels et les supporters.

Bientôt sur vos écrans.

