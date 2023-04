Christophe Galtier : « Il ne faut pas se contenter des 9 points d’avance »

Retour au calme.

Embourbé dans un tourbillon médiatique depuis mardi, Christophe Galtier peut souffler un coup : le Paris Saint-Germain s’est débarrassé de Lens (3-1) et fait un grand pas vers le titre de champion (+9 points sur son dauphin artésien). S’il réaffirme s’être réfugié dans le travail cette semaine, étant « très déterminé et centré sur le match », le coach parisien a surtout souligné « le plaisir » de retrouver la victoire au Parc des Princes, après deux grandes déceptions contre Rennes (0-2) et Lyon (0-1).

Malgré ça, le Marseillais de naissance veut à tout prix que ses joueurs ne s’estiment pas déjà arrivés. « Ce qui peut nous empêcher d’être champion, c’est de ne pas être sérieux ou de croire que c’est déjà fait. On va rencontrer des équipes qui vont se battre pour le maintien. Il ne faut pas se contenter des 9 points d’avance, a exposé Galette avant de se pencher sur le match du soir. On a été sérieux en supériorité numérique mais très suffisants en seconde période. C’est peut-être dû au fait de penser que le match était plié mais j’aurais aimé que mon équipe maintienne la structure et l’équilibre. On s’est contenté de faire que des passes et souvent vers l’arrière. Est-ce que c’est dû à l’écart ? Pourquoi s’est-on relâchés ? On en parlera. »

La mine grave, Galtier a quitté l’auditorium avec un mot de remerciement pour son président et Luis Campos, « omniprésents cette semaine ».

