Drama toujours en cours.

Son départ du PSG presque acté selon L’Équipe, Christophe Galtier a tout de même confié « être motivé pour continuer », après avoir pris connaissance de cette rumeur de plus en plus pressante dans la presse, ce samedi matin, jour de la réception de Clermont (2-3). Une réunion avec Luis Campos est d’ailleurs prévue dans le courant de la semaine à ce sujet.

🗨️ "On doit se voir en début de semaine prochaine avec Luis Campos" Christophe Galtier répond aux rumeurs concernant son départ du poste d'entraîneur du PSG 🗣️#PSGCF63 | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/aCyXzTayVb — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) June 3, 2023

À l’issue de la rencontre, Galtier a été copieusement sifflé par le Parc des Princes au moment des célébrations du titre. « Je peux comprendre. J’accepte. Je n’ai rien d’autre à faire que d’accepter. Il y a eu un gros décalage entre la première et la deuxième partie de saison, a concédé Galette après la bronca subie. Après, il y a des raisons, ce n’est pas aujourd’hui que je vais en parler. Mais c’est aussi le résultat d’un tribunal médiatique très dur, que j’ai pu découvrir en devenant l’entraîneur du PSG. Quand il y avait une bonne période, les louanges allaient sur autre chose. Quand il y a eu des mauvaises périodes, la foudre me tombait dessus. Mais je finis cette saison avec beaucoup de fierté, et ce titre. Après cette saison, je serai un autre homme, un autre entraîneur. »

Et malgré tout, au mieux l’entraîneur d’un autre club.

