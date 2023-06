Christophe et les paris perdus

Le mariage avait, pourtant, si bien commencé… Attendu, le divorce a quant à lui été acté avant même la dernière journée. Alors que le Paris Saint-Germain doit recevoir Clermont pour l’ultime match de sa saison, une occasion de fêter le titre officiellement remporté après la rencontre précédente à Strasbourg, ses supporters savent qu’un nouvel entraîneur débarquera sur le banc cet été : selon L’Équipe, le départ de Christophe Galtier est désormais acté. Un petit paradis perdu pour l’artiste, qui doit cette fin d’aventure à quelques paris eux aussi perdus.

<iframe loading="lazy" title='Christophe "Les paradis perdus" | Archive INA' width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/TkJccK8jiIY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

N’en déplaise au principal intéressé, qui a récemment indiqué en conférence de presse « mériter rester » parce qu’il s’est « donné à fond dans la saison avec beaucoup d’énergie » et qu’il a « su maintenir le cap dans les moments très difficiles », le bilan global n’est malheureusement pas suffisant aux yeux de ses futurs ex-dirigeants malgré le sacre en Ligue 1. La Ligue des champions ? Une élimination sans trop de suspense en huitièmes de finale contre le Bayern Munich (défaite à domicile à l’aller, puis à l’extérieur), en plus d’une phase de poules pas parfaite (aucun revers et deux nuls en six parties, mais une deuxième place derrière le Benfica Lisbonne). Le spectacle ? Trop dépendant de Kylian Mbappé, en raison d’un jeu ou d’une tactique pas assez poussé et d’un effectif limité. La Coupe de France ? Une franche déception, avec une humiliation en huitièmes face au rival de l’Olympique de Marseille.

Communication à revoir, remplaçant à trouver

Voilà pour l’aspect sportif, le PSG conservant tout de même son trophée national – le onzième – pour s’offrir un record et devenir l’équipe la plus couronnée de l’histoire dans la compétition. Reste que même au-delà des terrains, Galtier n’aura pas tout réussi. S’il a pu charmer à son arrivée, le technicien s’est ainsi parfois égaré dans sa communication : l’épisode du char à voile en est un bon exemple, et l’anecdotique épisode Lionel Messi a achevé l’impression d’un homme pas toujours sur la même ligne que son employeur. Du reste, et même s’il n’est pas le principal fautif, l’ancien coach de Lille ou Saint-Étienne n’a pas fait beaucoup mieux que ses prédécesseurs dans la gestion des stars : Neymar a stoppé sa saison après la Coupe du monde et n’était même pas présent pour célébrer le championnat, la MNM n’a jamais pu faire des étincelles (ou presque)…

Si Nasser Al-Khelaïfi attendait que l’ensemble du groupe fasse « beaucoup plus que la saison dernière », qu’« une vraie équipe » soit créée et qu’un « véritable esprit collectif » soit retrouvé (« la mission du nouvel entraîneur », d’après ses propres propos tirés du Parisien), c’est donc plutôt raté. Sauf que maintenant, l’éternelle question se pose : qui prendre pour mener à bien cette quête en remplacement du Marseillais, qui choisir pour devenir le huitième tacticien de l’entité dans l’ère QSI ? José Mourinho, Zinédine Zidane ou encore Thiago Motta s’avèrent être les noms qui reviennent le plus. Avec insistance, mais sans certitude. La décision devrait être dévoilée dans les prochaines semaines, bien que personne ne puisse prédire une réussite totale.

Recalé, malgré une belle défense

Christophe, lui, n’aura donc pas eu droit au succès fou. En attendant de toucher son chèque (puisque son contrat courait jusqu’à juin 2024) et de trouver un nouveau défi, Galtier pourra au moins chanter le deuxième titre de Ligue 1 de sa carrière (après celui glané avec le LOSC, en 2021) au Parc des Princes ce samedi. Un happy end auquel il a droit et dont il doit profiter tant bien que mal, le bonhomme ayant toujours clamé son envie de continuer dans la capitale.

« Nous travaillons avec Luis Campos sur l’architecture de l’effectif de la saison prochaine, avec les modifications que l’on souhaite apporter pour améliorer l’équipe. Pour avoir peut-être plus de variété dans notre jeu, à travers différentes organisations et avoir un meilleur équilibre, assurait d’ailleurs le manager face aux médias, en avril. Je me projette pour être l’entraîneur de la saison prochaine au PSG, je suis très concentré sur le travail. Le travail permet d’être actif, je suis très actif avec le staff et avec les joueurs. Je me projette aussi sur l’avenir, j’ai pas mal de travail en ce sens. Il ne faudra pas oublier que c’était une saison singulière, avec une compétition internationale en plein milieu. Automatiquement, il faudra bien analyser ce qu’il s’est passé sur la première partie de saison et la deuxième partie. » L’analyse a été faite, et le verdict est tombé : recalé.

Clap de fin pour Christophe Galtier