Arsenal est injouable contre les gros poissons du championnat anglais

Injouable, oui. Des trophées, non.

Ce dimanche, sans véritable surprise, Arsenal s’est imposé face à Manchester United 1-0. Non sans mal certes, mais les joueurs d’Arteta ont prouvé qu’ils avaient les reins solides contre les gros poissons du championnat anglais. Peut-être pas assez pour gagner le championnat, mais tout de même. Les Gunners n’ont plus perdu face à un membre du Top 6 depuis 846 jours. C’était face à Manchester City, pour une jolie déculottée 4-1.

À quand le trophée en Premier League ?

C’est bien beau de faire vivre cette belle série, mais il serait peut-être temps de remporter une Premier League, 21 ans après le dernier titre. Mais en attendant, pas de problème pour les Londoniens, qui n’ont plus perdu contre Chelsea depuis 1458 jours, soit un an avant le rachat des Blues par Todd Boehly. Même chose pour Tottenham, qui n’a plus gagné le moindre match face à Arsenal depuis 1191 jours.

Alors, cette année c’est la bonne ?

Arsenal dégoûte Manchester United