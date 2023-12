Chelsea enchaîne à Luton Town

Luton Town 2-3 Chelsea

Buts : Barkley (80e) et Adebayo (87e) pour Luton Town // Palmer (12e et 70e) et Madueke (37e) pour Chelsea

Même pas besoin de Nkunku !

Sur la pelouse d’un Luton Town à réaction, Chelsea a enchaîné une deuxième victoire de rang en championnat et s’est un peu rassuré sur le plan offensif. Un succès qui s’est dessiné en première mi-temps sans l’aide du Français, revenu de blessure et sur le banc des remplaçants jusqu’à la 61e minute ce samedi : Palmer a d’abord ouvert le score et profitant d’une mauvaise relance de Kaboré grâce à une grosse et belle frappe envoyée avant même le quart d’heure de jeu, puis Madueke a ensuite signé le break à la 37e au bout d’une jolie action collective conjuguée à un exploit personnel.

Rien d’illogique, étant donné que Kaminski a dû sortir de nombreux arrêts pour éviter un score plus large et que les locaux ont longtemps eu un mal fou à cadrer leurs tentatives contrairement aux visiteurs. Lesquels ont enfoncé le clou dans le second acte, Palmer s’offrant un doublé en toute tranquillité au milieu de la défense adverse. En dépit de ce 3-2 obtenu sans franche difficulté malgré quelques frayeurs sur la fin (une barre transversale concédée, deux buts de Barkley de la tête et d’Adebayo en renard encaissés coup sur coup), les Blues restent dixièmes avec 28 points au compteur alors que les Hatters pataugent toujours en zone dangereuse (dix-huitièmes, avec seulement quinze petites unités en poche).

Pour les Londoniens, l’année se termine en tout cas bien mieux qu’elle n’a commencé.

Luton (3-4-2-1) : Kaminski – Mengi, Osho, Bell – Kaboré (Chong, 46e), Lokonga (Woodrow, 90e), Barkley, Doughty – Townsend (Morris, 61e), Brown (Ogbene, 46e) – Adebayo. Entraîneur : Edwards.

Chelsea (4-2-3-1) : Petrovic – Gusto, Disasi, Silva, Colwill – Caicedo, Gallagher – Madueke (Fernandez, 81e), Palmer (Gilchrist, 90e), Jackson – Broja (Nkunku, 61e). Entraîneur : Pochettino.

