C’est officiel : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne sont pas amis

13 Ballons d’or à deux ne suffisent pas pour être amis.

En marge de la victoire de l’Inter Miami face à Porto ce jeudi, Leo Messi est revenu sur sa relation unique avec Cristiano Ronaldo. Au micro de DNS Sport, la Pulga a révélé ce qu’il pensait de son rival de toujours: « Je pense que c’est une rivalité normale. La compétition se déroulait sur le terrain, et chacun voulait donner le meilleur de lui-même pour son équipe, où qu’il soit. Évidemment, tout reste sur le terrain. » Une réponse politiquement correcte que l’international argentin s’est permis de reprendre pour ajouter que le Portugais et lui n’avaient pas élevé les cochons ensemble : « Nous ne sommes pas amis, bien sûr, car nous ne passons pas de temps ensemble, mais ce que nous partageons, nous le partageons avec beaucoup de respect. »

« J’ai beaucoup d’admiration pour lui »

Après avoir raflé tous les prix individuels pendant une quinzaine d’années, les deux superstars se vouent l’un à l’autre une profonde estime. Si CR7 avait déclaré au début du mois de juin avoir « beaucoup d’affection pour lui », qu’il l’avait « toujours bien traité » et « toujours respecté », le capitaine de l’Inter Miami a confirmé les dires de l’ancien joueur du Real Madrid. « J’ai beaucoup d’admiration pour lui et pour la carrière qu’il a menée et qu’il poursuit, car il continue de jouer au plus haut niveau. Il n’y a rien d’étrange à cela, c’est comme ça que ça doit être. »

Alors qu’une rumeur avait émergé sur les réseaux sociaux cette semaine au sujet de la possibilité de voir les deux joueurs évoluer sous le même maillot pour clôturer leurs carrières respectives, cela s’annonce compliqué.

