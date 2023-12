Carlo Ancelotti va rempiler avec le Real Madrid

On va encore avoir droit à quelques sourcils levés.

Carlo Ancelotti va prolonger son aventure avec le Real Madrid jusqu’en 2026. Revenu sur le banc merengue en 2021 après un premier passage entre 2013 et 2015, l’Italien est en effet tombé d’accord avec ses dirigeants pour un renouvellement d’après Relevo. Persistantes depuis l’été dernier, les rumeurs d’un départ pour devenir sélectionneur du Brésil semblent donc aujourd’hui oubliées.

Vainqueur de la Liga et de la Ligue des champions en 2022, Ancelotti aura à cœur d’ajouter quelques lignes au palmarès de la Maison Blanche. Comme le précise le média espagnol, son avenir était conditionné à un bon début de saison, et avec une position de leader en Liga et une phase de groupes achevée haut la main en Ligue des champions (six victoires en autant de matchs), difficile de faire mieux.

La classe durera au moins jusqu’en 2026.

