Carlo Ancelotti fustige un calendrier « insoutenable »

Le sourcil froncé.

Le Real Madrid s’apprête à défier Cadix ce dimanche avec une très longue liste d’absents, à laquelle se sont ajoutés Eduardo Camavinga et Vinicius pendant la trêve internationale. Une situation compliquée pour Carlo Ancelotti, qui s’en est pris au nombre toujours croissant de matchs disputés par les joueurs, en conférence de presse. « Je pense que le calendrier actuel n’est pas soutenable et que ceux qui le préparent doivent le revoir. La seule solution est de réduire le nombre de matchs. La Liga, l’UEFA et la FIFA peuvent le faire, mais elles font le contraire, a pointé du doigt le technicien italien. Des matchs qui terminent à 8-0 ou 14-0, je ne sais pas si cela a un sens. »

L’occasion également pour le mister de nier une nouvelle fois toute velléité de départ vers la sélection brésilienne, à l’issue de la saison. « Mon avenir ? Je ne pense à rien pour le moment, a-t-il assuré. Cela me rend fier qu’une équipe nationale comme le Brésil parle de moi. Mais tant que mon contrat ne se termine pas, je ne vais pas parler de mon futur. Si je vais attendre le Real jusqu’au dernier jour ? Bien sûr que oui. »

Et pourquoi pas cumuler les deux, histoire d’accompagner certains de ses joueurs d’un continent à l’autre ?

Mauro Icardi vers le Real Madrid ?