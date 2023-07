Cahuzac quitte le staff lensois et file à Nice

C’est l’effervescence à Lens.

Alors que l’on a appris ce lundi que Franck Haise resterait sur le banc lensois, que Seko Fofana était à deux doigts de rejoindre Al-Nassr et qu’une offre de 41 millions d’euros est arrivée sur la table pour Loïs Openda, l’actualité du club artésien ne s’arrête pas. L’entraîneur adjoint Yannick Cahuzac a demandé au club d’être libéré de son contrat. L’ancien joueur des Sang et Or (2019-2022) a vu sa requête être acceptée par le club comme l’indique ce communiqué qui a été publié ce lundi soir par le RCL.

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞́ 𝐝𝐮 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠 Dans la plus grande écoute et le plus sincère respect, le Racing Club de Lens annonce ce jour avoir accédé à la demande de Yannick Cahuzac d’être libéré de son contrat d’entraîneur adjoint. ▶️ https://t.co/2d4ninzqJW#RCLens pic.twitter.com/SGESEsYmPB — Racing Club de Lens (@RCLens) July 3, 2023

« Dans la plus grande écoute et le plus sincère respect, le RC Lens annonce ce jour avoir accédé à la demande de Yannick Cahuzac d’être libéré de son contrat d’entraîneur adjoint. L’ancien capitaine Sang et Or ne prendra pas part à la reprise de cette saison. Le Racing, qui dévoilera prochainement l’identité du deuxième adjoint de l’équipe professionnelle, remercie Yannick Cahuzac pour ses quatre saisons structurantes dans l’Artois. » Selon L’Équipe, le Corse va rejoindre l’OGC Nice pour gonfler le staff du nouvel entraîneur Francesco Farioli.

Le jour le plus long.

