Brest réagit aux incidents survenus ce week-end à Montpellier

Une mise au point qui s’imposait.

Ce dimanche, un bus de supporters du Stade brestois a été pris pour cible par des individus non identifiés après la victoire de Brest contre Montpellier (1-3). Les vitres du bus ont été brisées, et plusieurs supporters brestois ont été blessés par des éclats de verre. Ce lundi, le club breton a réagi via un communiqué, condamnant « avec la plus grande fermeté l’attaque » dont ses supporters ont été victimes. Le club a fait état de jets d’une dizaine de pavés qui ont visé le car. Le directeur général de Brest, Pascal Robert, qui était présent sur place, a souligné les risques qui ont été encourus, démontrant que si le chauffeur avait été touché, cela aurait entraîné « un risque fort d’accident, alors que le car était lancé sur l’autoroute ».

🔴⚪ Présent à leur arrivée à Brest, le directeur général du Stade Brestois, Pascal Robert, n’a pu que constater les dégâts sur le car des supporters brestois : « C’est très grave ce qui s’est passé. Quand on regarde les impacts sur le véhicule, on comprend vite la violence des… pic.twitter.com/fvZImY894m — Stade Brestois 29 (@SB29) November 27, 2023

Et pour l’instant, aucun signe de vie de la LFP.

