Pronostic Brest Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest ne s’arrête plus face à Montpellier

Au plus mal à la même période l’an passé, Brest s’est ressaisi avec l’arrivée d’Eric Roy. Sans poste depuis plusieurs saisons, l’ancien consultant a permis à son équipe de se maintenir. Sur cette dynamique, les Bretons ont parfaitement débuté cet exercice au point de se trouver dans le haut de tableau. Après avoir connu un passage délicat, le club breton a fini très fort l’année 2023 avec 5 succès et un nul. Lors des 3 dernières journées, Brest a dominé Metz (1-0), Nantes (0-2) et Lorient (4-0) sans concéder le moindre but. A la faveur de ces succès, la bande à Eric Roy a fini en 4e position avec seulement 2 unités de retard sur Monaco, 3e. Le week-end dernier pour lancer 2024, la formation brestoise s’est imposée face à Angers (1-0) en Coupe de France. Au prochain tour, Brest aura une confrontation à sa portée face à Trelissac. Lors de la 1re partie de saison, Brest s’en est remis à son collectif pour décrocher ses résultats. Devant, Del Castillo (5 buts) et Mounié (3 buts) devraient être alignés, alors que K. Doumbia (5 buts) est à la CAN.

En face, Montpellier occupe actuellement la 12e place du classement avec 4 points d’avance sur le 1er relégable. Le MHSC fait partie de ses 6-7 équipes à lutter pour ne pas descendre. Pour ne pas arranger cette lutte, le club héraultais avait été sanctionné d’un point à la suite des événements du match face à Clermont. A l’instar de Brest, Montpellier a plutôt bien terminé l’année avec deux nuls à domicile face à deux grosses cylindrées, Lens (0-0) et Marseille (1-1). Entretemps, les hommes de Der Zakarian s’étaient imposés à Metz (0-1). Le week-end dernier, les Montpelliérains ne sont pas tombés dans le piège amiénois en Coupe de France (1-2). Pour ce déplacement, le MHSC sera privé des Sylla, Sacko, Kouyaté, Tchato et Al Tamari partis rejoindre leur sélection pour la CAN ou la Coupe d’Asie. Dans une excellente forme, Brest devrait s’imposer face à Montpellier et rester dans le haut du classement.

