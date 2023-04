Brest serein contre Nice

Brest 1-0 Nice

But : Le Douaron (12e) pour les Ty’Zef

Qui a fait croire aux Niçois que le championnat était terminé?

Les Ty’Zefs ont pris trois points précieux qui leurs permettent de rester premier non-relégable face à une équipe niçoise surement fatiguée de ses folies européennes (Terem Moffi, Gaëtan Laborde et Jean-Clair Todibo sur le banc, Aaron Ramsey blessé) et peu motivés à l’idée d’aller ferrailller dans le Finistère. Sous un soleil éclatant, leurs homologues finistériens prennent rapidement l’avantage lorsque Kenny Lala ajuste un centre à destination de Jérémy Le Douaron, dont la tête décroisée bat Kasper Schmeichel (1-0, 12e). Les Azuréens tentent mollement de réagir, à l’image d’un Bouanani en bonne position mais sans conviction (26e).

Les Aiglons peuvent lancer leur héros de jeudi dans la partie, Brest continue de se montrer plus dangereux, à l’image d’un Del Castillo qui manque le cadre après une perte de balle de Képhren Thuram (53e). Honorat est repris in extremis par Todibo après une relance ratée (69e), et Nice est toujours aussi inoffensif. Sans se montrer particulièrement inspiré, les Brestois prennent tranquillement la mesure d’un adversaire qui ne semble plus attendre grand chose de cette fin de championnat. Nice est neuvième à dix points de l’Europe, Brest conserve deux longueurs d’avance sur Strasbourg et la zone rouge.

Brest (4-2-3-1) : Bizot – Lala, Chardonnet, Brassier, Duverne (Locko, 78e) – Belkebla, Magnetti (Lemarchal 78e) – Honorat, Del Castillo (Camara, 66e), Le Douaron (Pereira Lage, 78e)- Mounié. Entraîneur : Éric Roy.

Nice (3-4-1-2) : Schmeichel – Rosario, Dante (Todibo, 60e), Amraoui (Moffi, 46e)- Mendy, Thuram (Boudaoui, 60e), Belahyane, Bard – Barkley – Bouanani (Bryan, 80e), Brahimi (Laborde, 60e). Entraîneur : Didier Digard.

