Bordeaux-Rodez : Clément Michelin encore marqué par une « injustice »

Le match d’après.

Pour lancer la douzième journée de Ligue 2, les dirigeants ont décidé de programmer un match explosif : Bordeaux-Rodez (samedi, 15h). Sixièmes, les Ruthénois avancent presque en favoris chez une bête girondine blessée qui s’est déjà séparée de son entraîneur David Guion, remplacé par Albert Riera. Au-delà d’une rencontre déjà importante pour Bordeaux, elle marque surtout le retour des joueurs de Rodez au Matmut Atlantique, près de cinq mois après les incidents survenus entre un supporter local et Lucas Buades, buteur assurant le maintien des siens et avortant la montée adverse en Ligue 1. Un laps de temps encore trop court pour Clément Michelin et les siens qui n’ont toujours pas digéré cet événement.

En conférence de presse jeudi, l’ancien Lensois garde un « sentiment d’injustice [qui] restera à vie ». Lucas Buades avait été accusé d’avoir simulé pour mettre fin à la rencontre avant la demi-heure de jeu en juin dernier, mais Clément Michelin veut désormais passer à autre chose : « Ce ne sont pas mes amis. Ça reste un adversaire, il y a un passé. Ça nous a fait mal oui, mais comme l’a dit le coach, ce n’est pas une revanche. […] Il faut répondre présent en tant qu’équipe et leur répondre sur le terrain avec le ballon en leur faisant mal. »

Michelin ne va pas se dégonfler.

Bradley Danger : « On était juste acteurs, on est devenus victimes »