Bientôt une série sur l’arrivée de Leo Messi à l’Inter Miami

On saura bientôt ce que Kylian Mbappé a dit à Lionel Messi pour lui annoncer que son contrat au PSG ne serait pas renouvelé.

Après ses coups francs, c’est au tour de Lionel Messi de se retrouver lui-même dans la (petite) lucarne. En association avec la MLS, et avec la coopération de l’Inter Miami, Apple TV + aurait déjà commencé le tournage d’une série racontant les coulisses de l’arrivée de l’Argentin aux États-Unis ainsi que ses grands débuts en Major League Soccer.

Un tournage facilité par le fait que le service de streaming soit également le diffuseur officiel du championnat américain, et que la marque à la pomme ait, en plus, accordé à Lionel Messi une part des revenus générés par les nouveaux abonnés depuis qu’il a débarqué de l’autre côté de l’Atlantique. Si elle n’a pas encore officiellement de nom, la série devrait compter six épisodes.

Reste à savoir si le Barça y fera une apparition.