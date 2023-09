Bielsa se prive de deux légendes

Les Papys ne font plus de la résistance.

Sur le banc de l’Uruguay, Marcelo Bielsa prépare doucement la Coupe du monde 2026. Pour cela, l’ancien Marseillais doit rebâtir une Celeste en perte d’éclat, et il a pour cela choisi de se priver des anciennes gloires. Pour les deux prochains matchs de l’Uruguay, face au Chili et à l’Équateur, l’Argentin a choisi de se passer d’Edinson Cavani et Luis Suárez, soit deux hommes qui pèsent 126 buts en 268 sélections à eux deux. Autres vétérans, Fernando Muslera et Sebastian Coates ne sont pas non plus retenus.

📋 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 Lista de jugadores citados por Marcelo Bielsa para las dos primeras fechas de las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 26™#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/vFDeaJTeQ4 — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 4, 2023

Autre grand absent : Antoine Griezmann.

