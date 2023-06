Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Voici donc la sélection proposée par la journée qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants :

1/ US VANDOEUVRE vs LUDRES AS (U14 Régional 3)

Au début, c’est un peu confus. Même totalement. Après des passes, des pertes de balle et un début de contre, le numéro 9 de l’US Vandoeuvre voit le ballon lui revenir dessus. Alors, il l’enroule dans la lucarne gauche de l’adversaire. Ça commence bien.

2/ AS NANCY LORRAINE vs US VANDOEUVRE (U14 Régional 3)

On poursuit avec un autre match des U14 de l’US Vandoeuvre. Mais dans le rôle de la victime cette fois-ci. En face, le jeune numéro 7 de l’ASNL qui reçoit un bon ballon, suite à une perte de balle adverse, nettoie la lucarne droite du gardien vandopérien d’une puissante frappe du pied gauche. « Il est beau, rien a dire », comme entendu dans la vidéo.

3/ FONTENAY-AUX-ROSES vs SACLAS MEREVILE US (Coupe de France 2023/24)

Lui, il n’était pas là pour plaisanter. Après un beau contrôle, “Sekou” offre un centre à son coéquipier qui contrôle parfaitement le ballon et inscrit un but d’un joli retourné. Pas de quoi rendre Gareth Bale jaloux, mais quand même, on tient quelque chose.

4/ ORVAULT BUGALLIERE vs BOUAYE FC (Départemental Loisir)

Après une série de passes côté gauche, de la part de Bouaye, les Boscéens perdent le ballon. Récupéré par l’adversaire, c’est vite sanctionné : un joueur d’Orvault s’en saisit et envoie le ballon au fond du filet d’une frappe lointaine pied droit.

5/ ST PIERRE MONTREVAUX vs CHOLET FC (Jeunes)

Le numéro 6 de Saint-Pierre Montrevault élimine trois défenseurs avant de glisser la balle à son coéquipier qui s’amuse avec à feinter et dribbler le défenseur adverse, pour parvenir à tromper le gardien d’une frappe côté droit. Simple et efficace.

