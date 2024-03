Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Pour la neuvième fois de l’année, retrouvez la sélection des plus beaux buts, proposée par le site qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants. Place aux merveilles !

1/ Union Portugaise d’Orléans vs US Sandillon

Cristiano Ronaldo inspire encore nos terrains. Le numéro 10 de l’Union Portugaise d’Orléans nous offre un flashback de 2008 avec ce combo passement de jambes, crochet et frappe de mule en pleine lucarne.

2/ US Quincy Voisins FC vs Meaux Academy CS

Herbe haute, détente, précision, ailier aux cheveux longs, technique… Tout y est dans cette vidéo du club de Quincy Voisins avec cette frappe du gauche.

3/ St Germain en Laye vs Cellois CS

La chance ou le talent, on vous laisse en décider. Cette reprise de volée à la James Rodriguez (face à l’Uruguay en 2014) reste magnifique et elle mérite bien sa place dans le top buts.

4/ Pau Bleuets vs Asmur

Et les Bleuets de Pau ont transpercé l’Asmur. Après « un centre au troisième poteau » du latéral, la défense se dégage tant bien que mal et sous la pluie de Pau, l’éclair frappe direction la lucarne d’un gardien qui s’essaie au Mannequin challenge.

5/ JS Sainte Annoise vs Js Saint-Pierroise

Le dernier de la liste nous vient tout droit de l’île de la la Réunion. Et là-bas, visiblement, on sait y faire niveau armement et frappe sous la barre.