Benjamin Pavard se rapproche de l’Italie

Les Lombards vont devoir se mettre au français.

Le Milan AC a déjà intégré bon nombre de Francese dans son effectif, et l’Inter suit le même chemin. Après Marcus Thuram, le vice-champion d’Europe s’apprête à accueillir Benjamin Pavard. L’Equipe annonce ce lundi un accord entre les Nerazzurri et le Bayern sur un transfert de 28 millions d’euros (plus cinq de bonus). Sky Sport confirme l’accord, mais évoque un montant de 30 millions d’euros, plus deux de bonus. « Tout est OK », a teasé le manager général du club milanais, Giuseppe Marotta, sur Radio Serie A. Arrivé en Bavière en 2019, Pavard devrait donc se lancer un nouveau défi en découvrant l’Italie, après avoir tout gagné à Munich. Dernier point à régler : le Bayern doit encore trouver le remplaçant du Français.

Juan Bernat attend qu’on le sorte du loft du PSG, si besoin.