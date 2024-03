Kingsley Coman est de retour

Le joker de luxe de l’équipe de France revient.

Présent en conférence de presse avant Bayern-Dortmund ce vendredi, Thomas Tüchel a annoncé le retour de Kingsley Coman. Le Français n’avait plus foulé les terrains depuis le 3 février : lors de la victoire bavaroise sur le FC Augsbourg (2-3), il était sorti dès la 24e minute à cause d’une fissure du ligament intra-articulaire du genou. Le technicien allemand s’est réjoui du retour de son ailier, qui compte cinq buts et trois passes décisives cette saison : « Kingsley est un facteur important pour nous. Il revient dans le groupe. »

Kader-Comeback im Klassiker! 🥰 🗞️ Kingsley Coman und die besondere Beziehung zum BVB: https://t.co/C5jnUKeGJv#MiaSanMia #FCBayern — FC Bayern München (@FCBayern) March 29, 2024

Sentiment partagé par le principal intéressé, qui est malheureusement un habitué de l’infirmerie : « J’ai beaucoup travaillé pour revenir. Maintenant, je me sens bien et en forme. J’ai vraiment hâte de revenir sur le terrain. » Pour le Klassiker de ce samedi, l’international français devrait commencer la rencontre sur le banc. Largués à dix points du Bayer Leverkusen en championnat, les coéquipiers de Coman doivent absolument s’imposer pour maintenir un infime espoir de revenir dans la course.

Pour Coman, il faudra rapidement se remettre dans le rythme pour espérer disputer l’Euro.