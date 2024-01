Auxerre s’offre Bordeaux et le fauteuil de leader

Auxerre 3-1 Bordeaux

Buts : Ayé (26e et 89e), Ignatenko CSC (47e) pour l’AJA // Vipotnik (45e) pour les Girondins

Oui, le match du lundi soir peut être kiffant.

Larges vainqueurs de Bordeaux lors du match aller (2-4), les Auxerrois ont de nouveau joué un mauvais tour aux hommes d’Albert Riera ce lundi soir à l’Abbé-Deschamps (3-1). Malgré un froid perçant, les 22 acteurs sont bien décidés à conclure cette 20e journée de Ligue 2 de la meilleure des manières. Le match est équilibré, mais l’AJA se montre plus incisive en attaque. Héroïque, Barbet coupe un centre de Joly d’un tacle glissé pour empêcher Ayé d’ajuster Johnsson (19e). Ce n’est que partie remise. Sur une relance hasardeuse, le même Ayé reçoit le cuir suite à une action collective de haute volée et crucifie le portier adverse d’un plat du pied (1-0, 26e). Plus efficace dans tous les compartiments du jeu, l’AJA est tout près de doubler la mise à quelques minutes de la fin du premier acte, puis se fait surprendre. Lancé dans le dos de Joly, Livolant fixe et centre en direction de Vipotnik. Transparent depuis le début de la rencontre, l’attaquant slovène égalise en croisant parfaitement sa reprise volée (1-1, 45e).

La joie des Bordelais sera de courte durée. Les hommes de Christophe Pélissier démarrent parfaitement le second acte en reprenant l’avantage : Onaiwu fait la différence côté droit avant de centrer fort au point de penalty. Ignatenko panique et tente de l’intercepter en taclant, mais le cuir termine dans ses propres filets (2-1, 47e). Tout sauf rassasiée, l’AJA continue d’attaquer et injecte du sang neuf avec l’entrée de la recrue Soumaré. En toute fin de rencontre, Ayé, encore lui, profite d’un centre de Hein pour tromper de nouveau Johnsson, cette fois de la tête (3-1, 89e). Fin de série pour Bordeaux après quatre rencontres sans défaite. De son côté, Auxerre enchaîne un cinquième succès consécutif en championnat et prend la tête de la Ligue 2.

Qui peut stopper l’AJA ?

Auxerre (4-2-3-1) : Léon – Joly, Jubal, Pellenard, Akpa – Raveloson, Diousse – Perrin (Maddy, 82e), Hein (Danois, 90+3e), Onaiwu (Soumaré, 68e) – Ayé (Camara, 90+3e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

Bordeaux (4-3-3) : Johnsson – Michelin, Marcelin, Barbet, Nsimba – Diaz (Sissokho, 69e), Ignatenko, Weissbeck – Elis, Vipotnik, Livolant. Entraîneur : Albert Riera.

