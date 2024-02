Jean-Michel Aulas s'enflamme après OL-OM

La bromance que personne n’avait vu venir.

Toujours attentif aux résultats de son bébé, Jean-Michel Aulas était visiblement très satisfait de la victoire (1-0) de l’OL sur l’OM dans l’Olympico qui s’est tenu, ce dimanche soir, au Groupama Stadium. Si les recrues ont brillé, Nemanja Matic en tête, Aulas a préféré mettre en avant ce qui est selon lui le vrai début de l’ère Textor à Lyon. Dans un tweet, écrit en réponse à une vidéo de célébrations de vestiaire posté par le dirigeant américain, Aulas dit ni plus ni moins que : « C’est le vrai début de l’aventure made by John and Eagle : je vous souhaite le meilleur pour notre OL et tous ses supporters. Merci »

@OL c’est le vrai début de l’aventure made by John and Eagle : je vous souhaite le meilleur pour notre OL et tous ses supporters Merci ♥️💙 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) February 4, 2024

Avec quatre succès lors des six dernières journées, on serait tenté de le croire. Confirmation face à Lille en Coupe de France et dans moins d’une semaine à Montpellier en Ligue 1 ?

